Г. Ландсбергис заявляет, что в Польше договорился о стратегической повестке

Во время встречи отмечалось, что важные годовщины — 230-летие Конституции 3 мая и 30-летие восстановления двусторонних дипломатических отношений — побуждают к амбициозной стратегической повестке по важным для обеих стран вопросам, сообщило Министерство иностранных дел.

Согласно пресс-релизу, министр поблагодарил З. Рау за вклад Польши в укрепление безопасности в регионе и отметил, что сотрудничество по вопросам обороны и безопасности остается приоритетным. Особое внимание было уделено демократическим процессам, проходящим у соседей, усилиям Евросоюза и трансатлантических партнеров по оказанию эффективной помощи.