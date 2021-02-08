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Г. Ландсбергис заявляет, что в Польше договорился о стратегической повестке

Nuotrauka urm.lt

После встречи с польскими коллегами министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что договорился о стратегической повестке.

Во время первого визита в Польшу в понедельник Г. Ландсбергис встретился с маршалком-спикером парламента Польши Эльжбетой Витек и министром иностранных дел Збигневом Рау.

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Во время встречи отмечалось, что важные годовщины — 230-летие Конституции 3 мая и 30-летие восстановления двусторонних дипломатических отношений — побуждают к амбициозной стратегической повестке по важным для обеих стран вопросам, сообщило Министерство иностранных дел.

Согласно пресс-релизу, министр поблагодарил З. Рау за вклад Польши в укрепление безопасности в регионе и отметил, что сотрудничество по вопросам обороны и безопасности остается приоритетным. Особое внимание было уделено демократическим процессам, проходящим у соседей, усилиям Евросоюза и трансатлантических партнеров по оказанию эффективной помощи.

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На встрече шла речь и о Восточном партнерстве и перспективе Люблинского треугольника, инициативе трех морей, отношениях с Китаем. Была достигнута договоренность о более активном сотрудничестве по вопросу Белорусской АЭС для преграждения попадания электроэнергии с небезопасной электростанции на рынок ЕС.

В 2021 году Литва и Польша будут отмечать 230-ю годовщину Конституции Республики двух народов от 3 мая и Взаимной гарантии обоих народов, 30-летие признания восстановленной независимости Литовской Республики и восстановление двусторонних дипломатических отношений.

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