Г. Науседа: активная вовлеченность военных страны в международные операции закрепляет безопасность Литвы

Литовский президент Гитанас Науседа зая вил, что активное вовлечение военных страны в международные операции закрепляет и безопасность Литвы.
«Действуя вместе с союзниками и партнерами, мы накопили ценный опыт и направляем позитивные сигналы о профессионализме и прекрасной подготовке наших военных. Активное вовлечение в международные операции закрепляет безопасность и нашей страны», – цитируются в пресс-релизе президентской администрации слова главы государства.
Участие литовских военных в международных операциях во вторник он обсудил с министром обороны Арвидасом Анушаускасом и командующим армией генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисом.
По словам Г. Науседы, участие в международных операциях закрепляет и роль Литвы как активного участника глобальной безопасности и надежного союзники.
На встрече обсуждалось участие в отдельных международных операциях и миссиях, их результаты, отдельно обсуждалась миссия НАТО в Афганистане, и проходящая сейчас дискуссия о ее судьбе.
Сейм предоставил мандат для участия литовских военных и гражданских служащих Министерства обороны участвовать в 11-ти международных операциях и миссиях.
Литовские военные сейчас служат в Афганистане, Ираке, Косово, Украине, Мали, в Центральной Африканской Республике, а также участвуют в морских операциях в Индийском океане и в Средиземном море.
В конце этого года Госсовет по обороне под руководством президента будет решать вопрос об участии литовских военных и гражданских служащих Минобороны в международных операциях в 2022–2023 годах.