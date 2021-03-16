Г. Науседа: активная вовлеченность военных страны в международные операции закрепляет безопасность Литвы

На встрече обсуждалось участие в отдельных международных операциях и миссиях, их результаты, отдельно обсуждалась миссия НАТО в Афганистане, и проходящая сейчас дискуссия о ее судьбе.

Сейм предоставил мандат для участия литовских военных и гражданских служащих Министерства обороны участвовать в 11-ти международных операциях и миссиях.

Литовские военные сейчас служат в Афганистане, Ираке, Косово, Украине, Мали, в Центральной Африканской Республике, а также участвуют в морских операциях в Индийском океане и в Средиземном море.

В конце этого года Госсовет по обороне под руководством президента будет решать вопрос об участии литовских военных и гражданских служащих Минобороны в международных операциях в 2022–2023 годах.