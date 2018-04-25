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Г. Науседа: без помощи США и союзников мы не могли бы эффективно сдерживать Россию

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Г. Науседа: без помощи США и союзников мы не могли бы эффективно сдерживать Россию

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии подчеркнул, что помощь США и других союзников по НАТО является важным фактором сдерживания России.

«Без помощи США и других союзников по НАТО мы не могли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Наши географическое положение и геополитическая ситуация обязывают максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы», – сказал Г. Науседа во время дискуссии экспертов о военном присутствии США в странах Балтии.

«Важно добиваться, чтобы силы НАТО в Литве находились в максимально высокой готовности, постоянно обучались, участвовали вместе с вооружёнными силами Литвы в учениях и в случае необходимости быстро получили подкрепление. Главное – мы не представляем эффективное сдерживание без участия США», – сказал президент.

По словам Г. Науседы, исключительно важным фактором сдерживания является «твердый, подлежащий повторению и четкий месседж потенциальному агрессору», что любое, даже малейшее нарушение безопасности и суверенитета стран Балтии повлечёт за собой безотлагательную реакцию и ответные меры.

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Как сообщает президентское ведомство, в Мюнхене Г. Науседа также встретился с премьером Канады Джастином Трюдо и поблагодарил его за помощь безопасности Балтийских стран.

«Я поблагодарил Канаду, которая, являясь ответственным членом трансатлантической семьи, весомым образом поддерживает безопасность стран Балтии, участвуя в миссии расширенного передового присутствия (eFP)», – сказал для пресс-релиза президент Литвы.

Канада осуществляет командование размещенным в Латвии батальоном расширенного передового присутствия НАТО.

Как сообщает президентское ведомство, на встрече с канадским премьером шла речь о ситуации с безопасностью в странах Балтии, исходящих от России угрозах евроатлантической безопасности.

Обсуждались ситуация в Украине, проведение в жизнь Минских соглашений, а также предстоящая в июле конференция по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Вильнюсе.

Г. Науседа встретился и с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским. На встрече с главой Северной Македонии Г. Науседа выразил поддержку европейской интеграции этой страны и подчеркнул необходимость реформ, связанных с верховенством права и правами человека.

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