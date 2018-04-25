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Г. Науседа будет оценивать в кандидатах в министры видение государства достатка

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Г. Науседа будет оценивать в кандидатах в министры видение государства достатка

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа сообщил, что перед утверждением нового правительства будет оценивать, насколько взгляды кандидатов согласуются с его видением государства благосостояния, но мелочных экзаменов не будет. 

В среду президент организовал пресс-конференцию, на которой детализировал видение государства благосостояния в различных сферах, включая сокращение социального отчуждения и заканчивая повышением финансирования обороны. 

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В своей программе Г. Науседа представил приближающиеся переговоры о формировании нового правительства с лидерами, победившими на парламентских выборах правыми партиями. Это правительство должен будет утверждать президент. 

По конституционной доктрине, президент не может свободно выбирать кандидатов в члены правительства, поскольку их назначение зависит от доверия сейма, однако  одновременно «обладает определенным политическим воздействием в формировании персонального состава правительства».

Г. Науседа сказал, что будет стремиться к тому, чтобы правительство было «стабильным, обладало политической опорой, и было способно выполнять реальные, а не бумажные реформы». 

«Защита интересов общества, а не узких групп интересов, решимость в стремлении к изменениям в важных областях, искреннее внимание к человеку, компетенция, ответственность и честность – вот основные критерии, которые я буду выдвигать по отношению к будущим членам правительства», – сказал президент.

В ответ на вопрос журналистов о том, по каким критериям будут оцениваться кандидаты в министры, Г. Науседа сказал, что будет сравнивать их позиции по видению государства достатка, но не будет делать это слишком детально, а оценка кандидатов не будет принимать формы экзаменов, как, по его утверждению, это было раньше. 

«Я не буду проводить экзамен, как ранее проводились экзамены министрам. Я хочу в принципе поговорить о тех вещах, которые министр видит как самые важные в регулируемой им сфере», – заявил на пресс-конференции Г. Науседа.

«Несомненно, я буду сравнивать, насколько это отвечает стремлению государства, но это не будет детальное сопоставление наши взглядов в виде таблички», – сказал глава государства.

«Самое важно, чтобы человек был компетентным, чтобы человек действительно хотел изменений в своем секторе за предоставленное ему время. Порядочность и профессионализм являются абсолютно обязательными вещами также», – сказал Г. Науседа.

Он добавил, что до сих пор приходил к согласию с победителями выборов по важнейшим приоритетам. 

Новое правительство должно приступить к работе в декабре. Его должно возглавить лидер списка консерваторов Ингрида Шимоните. 

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