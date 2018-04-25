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Г. Науседа будет просить весомой финпомощи ЕС для целей борьбы с изменениями климата

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TOP,Новости,Политика,Экология и климат

Г. Науседа будет просить весомой финпомощи ЕС для целей борьбы с изменениями климата

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Находящийся в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу заявил, что постарается заручиться весомой финансовой помощью Евросоюза (ЕС) реализации целей в деле борьбы с климатическими изменениями.

«Наше государство не готово сразу «проглотить» такой большой кусок «зеленой» экономики и поэтому нам нужна будет помощь, весомая помощь», – сказал Г. Науседа журналистам после дискуссий лидеров стран-членов ЕС.

Главы Сообщества, за исключением Польши, одобрили цель перейти к 2050 году к нейтральной для климата модели экономики.

Чтобы перейти к такой модели, нужно будет заметно сократить объемы выбросов в атмосферу вызывающих парниковый эффект газов, а остальные объемы выбросов компенсировать посредством высаживания деревьев и привлечения развивающихся сейчас технологий сбора двуокиси углерода.

Подсчеты Литвы показывают, что для проведения в жизнь связанных с климатом целей до 2030 года стране понадобится около 14 млрд евро, а до 2050 года – примерно 41 млрд евро.

«На мой взгляд, большей частью эти расходы не являются расходами в классическом смысле. Это своего рода инвестиции, потому что эти деньги пойдут в те секторы экономики, которые будут и менее «грязными», и более эффективными», – сказал Г. Науседа.

«Эти деньги помогут добиться более высокой эффективности затрат, более прогрессивной структуры экономики и (…) большей финансовой отдачи в долгосрочной перспективе», – добавил он.

По словам литовского президента, в контексте изменений климата следует оценивать и другие финансируемые из бюджета ЕС сферы, например, конвергенцию, средства на которую призваны ликвидировать различия между более развитыми и менее развитыми странами Сообщества.

На переговорах о бюджете ЕС на несколько лет Литва добивается, чтобы выделяемые ей конвергенционные средства не урезались так быстро, как предлагают Еврокомиссия и председательствующая в ЕС Финляндия.

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