Г. Науседа: часть поступлений «зеленых» налогов может быть возвращена обществу

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Предложенные правительством налоговые изменения, включая ежегодную уплату налога на автомобильные выхлопы, должны поощрять использование менее загрязняющих продуктов и связаны с целями в сфере климатических изменений, однако поступления этих налогов не могут предназначаться только для пополнения бюджета, говорит литовский президент Гитанас Науседа.

В пересланном в понедельник BNS комментарии президент подчеркнул, что в данном случае очень важно дискутировать не только о новых «зеленых» налогах, но и говорить о возвращении литовскому обществу этих потенциальных налоговых поступлений.

«Борьба с климатическими изменениями глобальна. Бороться с климатическими изменениями должны все и каждый. А в плане придания этой борьбе личного характера нужно использовать не только превентивные меры, но и поощрение. Мы должны не только убеждать, но и мотивировать общество менять свое поведение и выбирать менее загрязняющие продукты. Это действует и в отношении налогов», – говорится в комментарии Науседы.

По его словам, Литва могла бы оценить практику Канады, когда при подаче годовой декларации доходов жителям выплачиваются поощрительные средства, связанные с изменениями климата.

«Давайте пользоваться другой положительной практикой со всего мира, когда в борьбе с климатическими изменениями одновременно используются и превентивные, и поощрительные меры. Особенно важно ориентировать дополнительные финансовые побуждения к изменению поведения на получающих средние или небольшие доходы, не отказываясь при этом от принципа «загрязнение стоит денег», – объяснил президент.

«Нам также следует поддерживать решения самоуправления по нейтральному для климата транспорту, особенно направленные на усиление роли общественного транспорта», – добавил он.

Кабинет министров на прошлой неделе утвердил решение отказаться от налога на регистрацию автомобиля и оставить только ежегодный налог на выхлопы. Решение об этом должен сказать Сейм.

Новый налог будет взиматься с 2023 года и в полном объеме начнет действовать в 2025 году, намечается, что поступления от него ежегодно составят около 170 млн евро.

Министерство окружающей среды на прошлой неделе сообщило. что каждый второй водитель будет платить налог на выхлопы в размере не более 100 евро. Средний налог составит 138 евро (с учетом льготы, которая будет действовать в 2023-2024 годах).