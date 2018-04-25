Г.Науседа: даны ответы не на все вопросы об асфальтировании улицы премьера

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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что решение Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ) ответило не на все вопросы об обстоятельствах асфальтирования улицы, на которой находится дом премьера Саулюса Сквярнялиса.

«Я считаю, что даны ответы не на все вопросы, и, конечно, несколько удивляет, что расследование так затянулось, потребовалось дополнительное время и было обнародовано о том, о чем вчера было обнародовано», — сказал Г. Науседа журналистам в пятницу.

Во избежание повторения подобных историй в будущем президент намерен инициировать поправки к законам, которые переведут решения об асфальтировании улиц на уровень самоуправлений.

В четверг ГКСЭ сообщила, что у нее недостаточно данных, чтобы утверждать, что премьер-министр С. Сквернялис мог вступить в конфликт интересов при принятии правительством решения о выделить 300 тыс. евро на асфальтирование улицы, на которой проживает премьер с семьей.

Комиссия, которая расследовала ситуацию полгода, констатировала недостаток данных о том, что в октябре прошлого года при распределении правительством средств на дороги в Вильнюсском районе премьер мог знать о том, что деньги будут направлены его улице и таким образом мог нарушить законы, поэтому расследование было решено прекратить.

Сам премьер отрицает, что знал, на обустройство какой улицы выделяются средства.



BNS