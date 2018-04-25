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Naujienos

G. Nausėda dėl koronaviruso grėsmės atidėjo kelionę į Ukrainą

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Prezidentas Gitanas Nausėda dėl koronaviruso grėsmės atidėjo kitą savaitę suplanuotą kelionę į Ukrainą.

Apie tai žurnalistams ketvirtadienį Prezidentūroje pranešė šalies vadovo atstovas spaudai Antanas Bubnelis.

Pasak jo, kelionė buvo planuota kovo 18-20 dienomis.

Kovo pabaigoje šalies vadovas taip pat ketina vykti į Europos Vadovų Tarybos darbo sesiją Briuselyje, dėl šio vizito laukiama bendro sprendimo.

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G. Nausėda taip pat planavo ir apsilankyti pas Belgijos Karalių Filipą, kol kas sprendimas dėl šio priėmimo tikslinamas.

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