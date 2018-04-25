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Г. Науседа: диалог США и Европы в энергетике важен для Балтийских стран

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что диалог США и Европы в энергетике в настоящее время особенно важен в плане обеспечения безопасности Балтийских стран и Литвы.

«Этот диалог еще никогда не был так важен, особенно для тех государств, против которых энергоресурсы используются как геополитическое оружие. Я убежден, что, воспользовавшись инициативой P-TEC, мы найдем пути преодоления этого длительного состояния незащищенности», – сказал президент Г. Науседа на энергетическом форуме США и Европы в Вильнюсе.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

В форуме участвуют секретарь по энергетике США Рик Перри, министры энергетики стран Восточной и Центральной Европы.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

По словам Г. Науседы, стабильный и устойчивый энергетический сектор и хорошо соединенная инфраструктура являются стержнем экономичского роста и процветания. Он подчеркнул, что необходимо и в дальнейшем сотрудничать в решении наиболее актуальных вопросов энергетической безопасности.

«Фрагментированная инфраструктура, стремящиеся оказывать влияние поставщики энергии и кибернетические вызовы, привлечение инвестиций и модернизация сектора – это вызовы, с которыми сталкиваются многие государства», – сказал Г. Науседа.

«Мы стремимся к более диверсифицированному, лучше интегрированному, основанному на инновациях и конкурентному рынку энергии. Нам также нужно общее, основанное на чистой энергии будущее», – сказал президент.

В воскресенье Литва, Латвия, Эстония и США договорились в Вильнюсе о регулярном диалоге на высоком уровне в области энергетики на посвященной P-TEC встрече министров.

По словам Г. Науседы, в ближайшее время особое внимание будет уделяться кибербезопасности стратегической энергетической инфраструктуры Балтийских стран.

BNS
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