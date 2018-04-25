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Г. Науседа для преодоления кризиса предлагает Беларуси план из трех пунктов

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду предложил создать в Беларуси национальный совет из представителей властей и гражданского общества с целью преодоления кризиса в стране. 

Глава государства на пресс-конференции сообщил, что обсудил эту инициативу с президенитами Польши и Латвии. 

По словам Г. Науседы, если Минск одобрит эту инициативу, освободит задержанных и прекратит насилие, презиленты Литвы, Латвии и Польши могли бы взять на себя посредническую миссию. 

«Хочу предложить план из трех пунктов, который мог бы стать прелюдией к посредничеству президентов региона в деле преодоления кризиса в Беларуси. Составных частей плана три. Первое — органы власти Беларуси прекращают применение силы против своих граждан и нагнетание ситуации. Второе — власти Беларуси освобождают задержанных, которые уже тысячи, всех участников протестов, которые на сегодняшний день подверглись репрессиям. Третий пункт — органы власти Беларуси, Беларусь возобновляют диалог со своим гражданским обществом. Подходящим решением в этом направлении могло бы стать сформирование национального совета из представителей властей и гражданского общества, обязанностью и целью которого был бы поиск решений по выходу из кризиса в среднесрочный период. Если бы эти пункты подошли для начала дискуссии, то и президент Латвии, и президент Польши положительно относятся к этой инициативе и согласились бы посредничать вместе со мной, чтобы прекратить нагнетание этой ситуации и кризиса, который складывается в Беларуси», — сказал журналистам президент Литвы. 

Он не детализировал, кого конкретно предложил бы ввести в состав такого нацсовета. 

Президент сказал, что этот план будет представлен Минску, а если Минск его отклонит, будет рассматриваться вопрос о введении санкций для Беларуси на уровне Евросоюза (ЕС) или на национальном уровне.

 «(…) Мы постараемся наладить контакт с другими сторонами переговоров и взвесить, какова их готовность преодолеть этот конфликт. Думаю, таким и должен быть наш путь, то есть начать с поисков решения мирным путем и стараться, чтобы проблема была решена наименее болезненным путем», — сказал глава государства. 

Если же инициатива не найдет поддержки, то «остаются все остальные альтернативы, о которых сейчас идут дискуссии и в Литве, и в ЕС — я говорию и о санкциях как на уровне ЕС, так и на национальном уровне», — добавил Г. Науседа. 

Президент говорит, что процесс переговоров об общих санкциях ЕС «не очень быстрый и его исход неизвестен». По его словам, беседа с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем «уже дала результаты» — в пятницу состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС.

«Там будет обсуждаться вопрос о санкциях. Однако решение о санкциях может и не быть принято, а даже если и будет принято, то займет много времени (…) Поэтому если санкции на европейском уровне не будут утверждены, остается другой путь — применять национальные санкции. Однако мы сами понимаем, что их влияние будет не так масштабно (…). Очень сомнительно, что применение санкций может оперативно прекратить кровопролитие, которое происходит сейчас, в эти часы, в эти дни», — сказал Г. Науседа. 

После того, как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, в стране третьи сутки проходят протестные акции, которые жестко подавляются силовыми структурами.

Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву. 

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