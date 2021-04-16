Г. Науседа: до июля получим 310 тыс. дополнительных доз Pfizer

Photo by wuestenigel on Foter.com

До конца июня Литва получит 310 тыс. дополнительных доз вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

В среду он получил заверения по поводу дополнительного количества вакцин от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в целом Евросоюз получит о этого производителя почти 50 млн дополнительных доз.

«Это означает, что мы сможем раньше привить столько людей, сколько проживают в Клайпеде, Шяуляй и Алитусе вместе взятых», – написал Г. Науседа в на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

До сих пор Литва получила в целом более 806,5 тыс. доз вакцины от COVID-19 разных производителей, первой дозой уже привиты почти 509 тыс. человек, двумя – 193 тысячи.