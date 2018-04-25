Г.Науседа едет на свой первый саммит ЕС договариваться о Брексите и бюджете

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг отбывает на свой первый саммит Евросоюза (ЕС), на котором главы государств и правительств будут обсуждать выход Великобритании из Сообщества и будущий европейский бюджет.

Европейский совет намечает обсудить переговоры с Великобританией об условиях выхода. Это последний запланированный саммит ЕС до намеченной на 31 октября даты Брексита.

Главное препятствие для достижения соглашения об условиях выхода – разногласия на предмет того, как избежать реальной границы между членом ЕС Ирландией и принадлежащей Соединенному Королевству провинции Северная Ирландия.

Накануне встречи еще рассматривались разные сценарии – принципиальное соглашение с разрешением продлить технические переговоры, продление сроков Брексита на три месяца или же решение о выходе Великобритании без всякого соглашения.