Г. Науседа : ЕС должен продемонстрировать лидерство в области цифровизации

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В рамках подготовки к предстоящему 25–26 марта заседанию Европейского совета Президент Литовской Республики Гитанас Науседа совместно с главами Чехии, Люксембурга, Бельгии, Латвии, Швеции, Ирландии и Польши направил письмо Председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и Председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен по вопросу реализации цифровой повестки Европейского союза.

На предстоящем заседании, помимо пандемии, ситуации в восточной части Средиземного моря и отношений ЕС с Россией, будут обсуждаться вопросы внутреннего рынка, промышленной политики и цифровой трансформации.