Г. Науседа : ЕС должен продемонстрировать лидерство в области цифровизации

В рамках подготовки к предстоящему 25–26 марта заседанию Европейского совета Президент Литовской Республики Гитанас Науседа совместно с главами Чехии, Люксембурга, Бельгии, Латвии, Швеции, Ирландии и Польши направил письмо Председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и Председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен по вопросу реализации цифровой повестки Европейского союза.
На предстоящем заседании, помимо пандемии, ситуации в восточной части Средиземного моря и отношений ЕС с Россией, будут обсуждаться вопросы внутреннего рынка, промышленной политики и цифровой трансформации.
Главы государств-членов подчеркнули, что ЕС должен продемонстрировать лидерство в области цифровизации путем внедрения инноваций, разработки новых технологий и стимулирования государственно-частного партнерства. Вместе с тем Евросоюзу нужно укреплять международное сотрудничество, сохраняя и расширяя технологические мощности и потенциал управления рисками.
В письме говорится, что для достижения конкурентного преимущества в мире ЕС должен обеспечить коммерциализацию научных исследований и инноваций, а также особое внимание уделять обучению и переподготовке персонала.
Лидеры европейских стран отметили важность того, чтобы ЕС стал лидером ответственной цифровой трансформации. Конкурентоспособность Европы должна основываться на эффективном, надежном, прозрачном, безопасном и ответственном использовании данных в соответствии с общими ценностями ЕС.
По утверждению глав государств, единый рынок ЕС остается ключевым условием восстановления экономики, благополучия, производительности и конкурентоспособности европейского бизнеса. Создание единого цифрового рынка позволит устранить барьеры для интернет-торговли товарами и услугами и обеспечить свободное перемещение данных.
Группа по вопросам коммуникации президента