Г. Науседа: ЕС подтвердит договор, остаются сомнения по поводу британского парламента

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гитанас Науседа сообщил, что в четверг лидеры Евросоюза должны слаженно утвердить соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС, но остаются сомнения в том, что договор одобрит британский парламент.

«Я не вижу каких-то очень больших технических проблем, которые могут вызывать промедление с утверждением в Совете руководителей ЕС», – заявил Г. Науседа в Брюсселе накануне саммита ЕС.

«Большую угрозу вижу в том, что этот документ отправится в парламент Соединенного Королевства – там сложно прогнозировать», – добавил руководитель страны, участвующий в своем первом саммите ЕС.

О достигнутом соглашении по условиям выхода британцев было заявлено спустя несколько минут после того, как самолет ВВС Литвы с делегацией во главе с Г. Науседы приземлился в аэропорту Брюсселя.