Г. Науседа: если Р. Протасевича не отпустят, речь пойдет о серьезных санкциях

Глава государства подчеркнул, что возможны и прочие меры, которые могли бы быть применены к минскому режиму.

Включая то, что белорусское воздушное пространство будет признано небезопасном для гражданской авиации, учитывая, что самолеты «Белавиа» лишаться права приземляться в аэропортах стран ЕС и НАТО», – заявил Г. Науседа в воскресенье на пресс-конференции.

Г. Науседа сказал, что эти вопросы будет поднимать на заседании Совета руководителей ЕС.

«Большинство государств ЕС увидели истинное лицо этого режима, увидели, какая угроза появляется не только для белорусского гражданского общества, не только для оппозиции, но и для людей, которые никогда не были связаны с событиями в Беларуси», – сказал он.

Член президиума Белорусского координационного совета, бывший министр культуры этой страны Павел Латушка заявил, что располагает данными о том, что экипажу принудительно посаженного в Минске самолета Ryanair угрожали применением оружия.

В свою очередь, президент Литвы сказал, что не располагает подобной информацией, однако подчеркнул, что военные самолеты поднимались в воздух.

«Была создана совершенно ощутимая угроза безопасному полету самолета, и, несомненно, самолет был вынужден сменить свой курс, хотя в то время почти был в воздушном пространстве Литвы, самолет уже почти приземлялся в нашей столице, Вильнюсе», – сказал Г. Науседа.

«Самолет был вынужден изменить летный план, а это уже совершенно исключительное событие, никак не согласующееся с безопасной гражданской авиацией», – добавил он.

Глава МИД Литвы обратился в Генпрокуратуру

Как заявил на пресс-конференции Габриэлюс Ландсбергис, вынужденная посадка самолета является «инициированным государством террористическим актом против международной общественности».

В ответ на вопрос о том, получила ли Литва официальные объяснения Беларуси по создавшейся ситуации, министр сказал, что общение шло, по сути, только с пассажирами самолета.

«Весь день мы поддерживали связь с пассажирами самолета (…). Спасибо за информацию, которую они предоставили, спасибо за смелость. Хотя ситуация была экстремальной, они информировали ответственных лиц о том, что происходит. Поэтому сегодня у нас новости практически только от них», – сказал министр.

Г. Ландсбергис сказал, что обратился в Генпрокуратуру с тем, чтобы последняя начала расследование «возможного захвата самолета, который осуществил белорусский режим».

«Расследование покажет, и может ответит на многие вопросы. Сегодня мы руководствуемся только лишь частью информации», – сказал он.

Министр подчеркнул, что основной целью власти сегодня было безопасное возвращение пассажиров в Литву.

Г. Ландсбергис сказал, что на перехват самолета «будет ответ, он будет строгим».

В воскресенье вечером в Вильнюсе приземлился самолет Ryanair, который ранее совершил принудительную посадку в Минске. Этот самолет летел из Афин в Вильнюс.

Беларусь заявляла, что самолет сел в Минске в связи с сообщением о бомбе. При проверке самолета эта информация не подтвердилась.

Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите подтвердила, что чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Этим самолетом летел белорусский активист от оппозиции, блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Пратасевич.

Президент Литвы и лидеры Запада призывают освободить журналиста.