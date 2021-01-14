Г. Науседа: есть риск в процессе вакцинации, реакция министра правильная

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что видит риски по поводу прозрачности процесса вакцинации от коронавируса, а шаги, принятые министром здравоохранения Арунасом Дулькисом в последние дни, он назвал движением в правильном направлении.

По утверждению главы государства, скандалы последнего времени свидетельствуют о том, что с началом массовой вакцинации необходим четкий порядок приоритетов прививки, внедрение цифровых технологий в процесс, чтобы предотвратить возможности «воспользоваться дырами в правилах или определенных интерпретаций».

«Массовый процесс вакцинации еще не начался. Если уже в первые недели есть нарушения такого характера, что будет, когда начнется процесс массовой вакцинации? Будут ли у нас достаточно четкие критерии, будет ли система перехода от уровня высшего приоритета к более низкому», – заявил президент в четверг в интервью радиостанции LRT.