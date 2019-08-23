Г.Науседа: Европа больше не может слепо полагаться на США в своей безопасности

Фото BFL/Греты Скарайтене

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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Европа больше не может слепо полагаться на Соединённые Штаты, и должна ради своей собственной безопасности чувствовать ещё большую ответственность.

«Становится всё более очевидным, что Европа больше не может слепо полагаться на американскую щедрость — она ​​должна взять на себя больше ответственности за свою собственную безопасность», — призвал Г.Науседа на международной конференции Валдаса Адамкуса по безопасности, проходившей в Вильнюсе в четверг.

В то же время президент Литвы призвал «избегать наклеивания ярлыков, называя расширение оборонительных возможностей Европейского союза «стратегической автономией» или «европейской армией», ибо это может быть скорее навредить, чем содействовать достижению эффективного взаимодействия с НАТО».

Г.Науседа подчеркнул, что НАТО остаётся наиболее важным и незаменимым гарантом европейской безопасности, и что оборонительные возможности НАТО и Европейского союза должны дополнять и усиливать друг друга.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в последние годы оказывал давление на союзников в Европе с целью увеличения расходов на оборону.

В Европе возникла обеспокоенность, когда он назвал НАТО отжившим альянсом, а литовские чиновники с беспокойством наблюдают за его спорами с европейскими союзниками.

Правительство Литвы на протяжении многих лет скептически относится к военному сотрудничеству ЕС, опасаясь, что оно будет дублировать НАТО и может снизить роль США в Европе.

Однако критика Д.Трампа в отношении альянса и решение Великобритании выйти из ЕС начали менять позицию Литвы.

В рамках более тесной инициативы ЕС по сотрудничеству в оборонной области, известной как PESCO, Литва взяла на себя инициативу по созданию Сил быстрого кибер-реагирования ЕС.

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