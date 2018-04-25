Г. Науседа: Франция и Россия могли бы посредничать в диалоге с Беларусью

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Франция могла бы взяться за роль посредника с тем, чтобы добиться диалог между органами белорусской власти и гражданским обществом.

В интервью французской газете Le Figaro накануне визита президента Франции Эммануэля Макрона в Литву Г. Науседа сказал, что роль посредника также могла бы сыграть и Россия.

«Я считаю, что перед нами открываются возможности большого прогресса в реакции на события в Беларуси. Я бы хотел побудить европейские государства, особенно Францию, а также Россию, выступить в роли посредников, с тем, чтобы начать мирный диалог между минскими органами власти и гражданским обществом. Мы уже положили начало для таких мер, однако хотелось бы, чтобы к нам присоединились и другие страны», – сказал Г. Науседа.

«Несомненно, вы можете мне сказать, что президент Александр Лукашенко еще не готов к диалогу. Однако время идет, и ситуация может в любой момент измениться», – отметил он.

Г. Науседа также призвал Евросоюз как можно быстрее ввести санкции в отношении представителей белорусского режима, ответственных за фальсификацию выборов и насилие над мирными протестующими.

«В ожидании необходимо, чтобы Евросоюз реализовал политику санкций. Девятнадцатого августа состоялась встреча Совета руководителей Европы по положению в Беларуси. Хотя все главы государств совершенно четко высказали свое мнение по ценностям и правам человека, им не удалось договориться. Надеюсь, что этот вопрос будет решен во время ближайшего саммита. Мы должны продемонстрировать солидарность, чтобы сохранить имидж Европы и доверие к Европе», – сказал литовский президент.