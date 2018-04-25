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Г.Науседа: государственный банк не должен быть табу

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент страны Гитанас Науседа говорит, что ситуация на банковском рынке подталкивает к мысли о создании государственного коммерческого банка.

Литве, по словам Гитанаса Науседы, следует озаботиться конкурентной средой в банковском секторе.

«В этом отношении я, вероятно, очень серьёзно думал бы — вместе с правительством — о создании государственного коммерческого банка. Ситуация стала такой, что и эта альтернатива больше не должна быть табу», — сказал Г.Науседа в интервью порталу delfi.lt.

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«Я думаю, что мы могли бы начать обсуждать, на каком основании мог бы быть создан государственный коммерческий банк в Литве», — сказал он.

Г.Науседа считает, что предлагаемый налог на банковские активы может быть перенесён на проценты по кредитам.

Представители правящих партий предлагают со следующего года ввести налог на активы банков в размере 0,03% в месяц. Если Сейм утвердит налог, взиматься он будет с банков, уний и других кредитных учреждений, если их активы превышают 300 млн евро.

Ожидаемые налоговые поступления уже включены в государственный бюджет следующего года. Подсчитано, что это может быть около 50-60 млн евро.

Ассоциация банков Литвы утверждает, что введение такого налога может противоречить Конституции и ещё больше увеличит расценки на банковские услуги.

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