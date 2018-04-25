Г.Науседа: государственный банк не должен быть табу

«Я думаю, что мы могли бы начать обсуждать, на каком основании мог бы быть создан государственный коммерческий банк в Литве», — сказал он.

Г.Науседа считает, что предлагаемый налог на банковские активы может быть перенесён на проценты по кредитам.

Представители правящих партий предлагают со следующего года ввести налог на активы банков в размере 0,03% в месяц. Если Сейм утвердит налог, взиматься он будет с банков, уний и других кредитных учреждений, если их активы превышают 300 млн евро.

Ожидаемые налоговые поступления уже включены в государственный бюджет следующего года. Подсчитано, что это может быть около 50-60 млн евро.

Ассоциация банков Литвы утверждает, что введение такого налога может противоречить Конституции и ещё больше увеличит расценки на банковские услуги.