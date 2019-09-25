Г.Науседа: государство должно быть готово к эре технологических перемен

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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Литва для того, чтобы использовать плоды эры технологий, должна быть готова и к новым вызовам, особенно в социальной сфере.

Г.Науседа о принципах построения государства всеобщего благоденствия на основе интеллектуальных технологий, искусственного интеллекта и робототехники во вторник рассказал на ежегодном саммите Concordia Annual Summit в Нью-Йорке, проходящем в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН).

«Мы живём в эре великих технологических, экономических и социальных перемен. Однако в то же время темпы социальных изменений отстают. Это несоответствие создает напряжённость и может оказать негативное влияние даже на экономический рост», — заявил Г.Науседа в своём выступлении.

По словам президента, крайне важно обеспечить, чтобы все работающие оставались конкурентоспособными в экономике знаний. Обучение на протяжении всей жизни является необходимостью как для нынешних, так и для будущих работников.

«Мы должны в полной мере использовать преимущества цифровизации и роботизации, а наряду с этим готовить общество к новым вызовам. Образно говоря, мы должны найти способ поставить человеческое благополучие на плечи роботов», — сказал Г.Науседа.