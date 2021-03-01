Г. Науседа готов привиться вакциной AstraZeneca, когда подойдет очередь

Английско-шведская вакцина AstraZeneca вызывает больше всего дискуссий в общественном пространстве из-за своих побочных эффектов, хотя ведомства Европы и Литвы подчеркивают, что вакциной можно прививать и людей более старшего возраста, а побочные реакции вызывают и другие вакцины.

Литвоский президент Гитанас Науседа говорит, что пробел из-за сокращения поставок вакцин AstraZeneca должна компенсировать вакцина американского производства Johnson & Johnson, которая должна быть подтверждена в Евросоюзе (ЕС) в марте.

Вакцина Johnson & Johnson отличается тем, что при вакцинации достаточно одной дозы. Недавно ее разрешили использовать в США.

«Сегодня мы больше не зависим только от AstraZeneca, вскоре у нас будет и четвертый производитель, Johnson & Johnson (…)», — сказал в понедельник журналистам президент в Каунасе.

С марта почти на четверть сокращены на полугодие объемы поставок вакцины AstraZeneca, информировала в понедельник BNS представитель министра здравоохранения. Представитель министра говорит, что объемы сокращены «по сравнению с предварительными присланными перед этим количествами».

По мнению Г. Науседы, из-за этого сообщения пока нет смысла делать «какие-то далеко идущие выводы». Президент сказал, что они вместе с главами других стран ЕС постоянно оказывают давление на Еврокомиссию пожестче вести переговоры с производителями вакцин, чтобы они выполняли свои обязательства.