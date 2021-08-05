Г. Науседа готовится к переговорам по кризису мигрантов с президентом Турции

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Президент Гитанас Науседа заявил, что готов обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом способы урегулирования миграционного кризиса в Литве.

«Я сам готов вести переговоры с президентом Турции Эрдоганом, однако для этого мне также необходимы определенные аргументы в переговорах, которые, я надеюсь, у меня скоро будут», — в интервью информационному порталу 15min.lt в среду заявил глава страны.

Г. Науседа отметил, что без веских аргументов результат дискуссий «может быть разочаровывающим». Президент также заявил, что в настоящее время не может рассказать о них более подробно.

В середине июля с визитом в Анкару ездил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Он тогда утверждал, что призвал Турцию снижать количество рейсов в Беларусь, идентифицировать следующих транзитом мигрантов, расследовать и пресекать их маршруты.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало рекордное количество нелегальных мигрантов — более 4 тыс.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.