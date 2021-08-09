Г. Науседа и А. Дуда будут придерживаться общей позиции в борьбе с нелегальной миграцией

Главы обеих стран подчеркнули, что поток нелегальной миграции — это гибридная атака, которую Беларусь использует как геополитическое оружие против ЕС.

В ходе разговора Г. Науседа акцентировал необходимость как можно скорее поставить физический барьер, а для этого важна финансовая помощь ЕС. Кроме того, помощь ЕС необходима и для реализации процедур реадмиссии нелегальных мигрантов.

Он также отметил, что уже сейчас идут переговоры со странами происхождения и транзита мигрантов в целях сдерживания потоков мигрантов, прекращения контрабанды людей и предотвращения возможных террористических угроз.

Глава страны поблагодарил А. Дуду за помощь Польши в разрешении миграционного кризиса.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. незаконных мигрантов. Большинство из них – иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.

Поскольку Литва на минувшей неделе стала применять более строгие меры по возврату мигрантов, потоки на белорусской границе значительно снизились, однако они выросли в соседних Польше и Латвии.