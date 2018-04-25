Г.Науседа и А.Дуда призвали власти Беларуси не применять силу

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Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда в воскресенье вечером обратились к властям Беларуси и призвали их применять демократические стандарты, уважать права человека и воздержаться от применения силы в массовых протестах после выборов.

«Являясь соседями Беларуси, мы призываем власти Беларуси полностью признать и соблюдать базовые демократические стандарты. Мы призываем воздержаться от применения силы, уважать базовые свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств, а также свободу слова», — указано в общем заявлении президентов.

Руководители двух стран подчеркнули, что диалог — это лучший способ достичь социального прогресса, дискутировать о реформах и политических направлениях.

Президенты заявили, что уважают суверенитет и независимость Беларуси, однако также надеются на благоприятные условия для углубления партнерства с Беларусью и ее гражданами.

В воскресенье после президентских выборов в Минске и других городах страны прошли массовые протесты.