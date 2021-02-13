TOP,Новости,Политика

Г. Науседа и Э. Левитс обсудили вопросы вакцинации, ситуацию в Беларуси

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президенты Латвии и Литвы Эгилс Левитс и Гитанас Науседа обсудили процесс вакцинации от COVID-19, ситуацию в Беларуси, закупки электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС).

Как отметила президентская администрация, главы двух стран выступили за надлежащее использование механизма помощи Евросоюза для обеспечения слаженного процесса вакцинации в государствах блоках и возможности соседних стран приобретать вакцины вместе. 

реклама

Кроме того, Э. Левитс и Г. Науседа договорились и далее поддерживать усилия для проведения еще в этом году свободных выборов президента в Беларуси, подготовки дополнительных региональных санкций в отношении минского режима за нарушения прав и свобод человека. 

В вопросе Белорусской АЭС президенты подчеркнули важность общего политического согласия Балтийских стран и потребность в более тесном сотрудничестве ведомств для поиска наиболее эффективных мер, предотвращающие поступление на Балтийский рынок электроэнергии с нее, а также возможностей ускорения синхронизации ЛЭП Балтийских стран с континентальной Европой. 

реклама

Руководители страны также договорились ранее на высшем уровне добиваться введения санкций в отношении лиц, ответственных за арест и заключение оппозиционера Алексея Навального, президенты сошлись во мнении о необходимости увеличить усилия по противостоянию попыткам исказить истории со стороны России. 

Беседа Э. Левитса и Г. Науседа состоялась в столетие со дня установления межгосударственных отношений Литвы и Латвии. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.