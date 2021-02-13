Г. Науседа и Э. Левитс обсудили вопросы вакцинации, ситуацию в Беларуси

Кроме того, Э. Левитс и Г. Науседа договорились и далее поддерживать усилия для проведения еще в этом году свободных выборов президента в Беларуси, подготовки дополнительных региональных санкций в отношении минского режима за нарушения прав и свобод человека.

В вопросе Белорусской АЭС президенты подчеркнули важность общего политического согласия Балтийских стран и потребность в более тесном сотрудничестве ведомств для поиска наиболее эффективных мер, предотвращающие поступление на Балтийский рынок электроэнергии с нее, а также возможностей ускорения синхронизации ЛЭП Балтийских стран с континентальной Европой.