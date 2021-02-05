Г. Науседа и И. Шимоните встретятся с представителями предприятий торговли

Президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните в пятницу обсудят с представителями торговых предприятий состояние отрасли в ситуации ограничений и готовность работать с соблюдением норм безопасности.
Встречи президента и премьера пройдут отдельно.
Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис заявил, что Г. Науседа на видеовстрече обсудит положение мелкого и среднего бизнеса, а также готовность предприятий работать в условиях пандемии.
Во встрече примут участие председатель Совета мелкого и среднего бизнеса Даля Матукене, директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене и президент Ассоциации парикмахеров и специалистов салонов красоты Йоланта Мачюлене.
Ассоциации торговых предприятий Литвы инициировал встречу и с премьером. По заявлению Р. Вайнене, планируется обсуждение безопасных способов работы предприятий, воздействие помощи и ситуацию 2021 года с точки зрения бизнеса.
Правительство перенесло вопрос об открытии магазинов и парикмахерских на следующую неделю.