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Г. Науседа и И. Шимоните встретятся с представителями предприятий торговли

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните в пятницу обсудят с представителями торговых предприятий состояние отрасли в ситуации ограничений и готовность работать с соблюдением норм безопасности.

Встречи президента и премьера пройдут отдельно.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис заявил, что Г. Науседа на видеовстрече обсудит положение мелкого и среднего бизнеса, а также готовность предприятий работать в условиях пандемии.

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Во встрече примут участие председатель Совета мелкого и среднего бизнеса Даля Матукене, директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене и президент Ассоциации парикмахеров и специалистов салонов красоты Йоланта Мачюлене.

Ассоциации торговых предприятий Литвы инициировал встречу и с премьером. По заявлению Р. Вайнене, планируется обсуждение безопасных способов работы предприятий, воздействие помощи и ситуацию 2021 года с точки зрения бизнеса.

Правительство перенесло вопрос об открытии магазинов и парикмахерских на следующую неделю.

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