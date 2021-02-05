Г. Науседа и И. Шимоните встретятся с представителями предприятий торговли

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните в пятницу обсудят с представителями торговых предприятий состояние отрасли в ситуации ограничений и готовность работать с соблюдением норм безопасности.

Встречи президента и премьера пройдут отдельно.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис заявил, что Г. Науседа на видеовстрече обсудит положение мелкого и среднего бизнеса, а также готовность предприятий работать в условиях пандемии.