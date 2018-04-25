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Г. Науседа и консерваторы «возвращают» спонсорскую помощь Г. Пангониса

  • Фото pixabay.com

В связи со скандалом вокруг загрязнения Куршского залива литовский президент Гитанас Науседа принял решение символически вернуть спонсорскую помощь главы группы Grigeo Гинтаутаса Пангониса своей предвыборной кампании и передать 4 тысячи евро Институту морских исследований Клайпедского университета.

«Президент принял решение перевести из личных средств Институту морских исследований Клайпедского университета сумму, аналогичную пожертвованию, сделанному главой компании на президентскую предвыборную кампанию», – сообщил BNS представитель президента по печати Антанас Бубнялис.

Институт морских исследований говорит, что готов поучаствовать в изучении влияния сброшенных Grigeo Klaipeda загрязнений на Куршский залив и побережье Балтики.

По словам А. Бубнялиса, президент стоит на жесткой позиции, что любой факт загрязнения окружающей среды Литвы должен получить принципиальную оценку, а ответственные ведомства должны принять все меры, чтобы виновные лица не избежали ответственности, а причиненный окружающей среде ущерб был возмещен.

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Президент и крупнейший акционер Grigeo Г. Пангонис во время предвыборной президентской кампании выделил на кампанию Г. Науседы 4 тыс. евро, на кампанию выдвинутой консерваторами Ингриды Шимоните – 1,5 тыс. евро.

Подобный шаг сделала и оппозиционная партия консерваторов Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД) – она сообщила, что выделят сумму, равную сумме спонсорской помощи Г. Пангониса, на зарыбление Куршского залива.

На инициативу общественной природоохранной ассоциации «Дневник лосося» консерваторы намерены выделить 8500 евро – такую помощь Г. Пангонис предоставил кандидату на выборах в Европарламент (ЕП) Лайме Андрикене.

Председатель СО — ЛХД Габриэлюс Ландсбергис говорит, что действия компании Grigeo и ее ответственных лиц –  это «непростительный урон для природы и людей, которые длительное время вынуждены были терпеть распространяемое предприятием зловоание, а, возможно, и ущерб здоровью людей»,

«Чистая и здоровая окружающая среда, чистые Куршский залив и Балтийское море являются для нас особенно важной целью, поэтому мы решили вернуть обществу и природе те средства, которые перевел на предвыборную кампанию бывшего члена ЕП л. Андрикене президент Grigeo Г. Пангонис», – сказал Г. Ландсбергис.

Г. Пангонис признал, что в Куршский залив сбрасывались биологически не очищенные сточные воды. Правоохрана проводит досудебное расследование в этой связи.

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