Г. Науседа и консерваторы «возвращают» спонсорскую помощь Г. Пангониса

Президент и крупнейший акционер Grigeo Г. Пангонис во время предвыборной президентской кампании выделил на кампанию Г. Науседы 4 тыс. евро, на кампанию выдвинутой консерваторами Ингриды Шимоните – 1,5 тыс. евро.

Подобный шаг сделала и оппозиционная партия консерваторов Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД) – она сообщила, что выделят сумму, равную сумме спонсорской помощи Г. Пангониса, на зарыбление Куршского залива.

На инициативу общественной природоохранной ассоциации «Дневник лосося» консерваторы намерены выделить 8500 евро – такую помощь Г. Пангонис предоставил кандидату на выборах в Европарламент (ЕП) Лайме Андрикене.

Председатель СО — ЛХД Габриэлюс Ландсбергис говорит, что действия компании Grigeo и ее ответственных лиц – это «непростительный урон для природы и людей, которые длительное время вынуждены были терпеть распространяемое предприятием зловоание, а, возможно, и ущерб здоровью людей»,

«Чистая и здоровая окружающая среда, чистые Куршский залив и Балтийское море являются для нас особенно важной целью, поэтому мы решили вернуть обществу и природе те средства, которые перевел на предвыборную кампанию бывшего члена ЕП л. Андрикене президент Grigeo Г. Пангонис», – сказал Г. Ландсбергис.

Г. Пангонис признал, что в Куршский залив сбрасывались биологически не очищенные сточные воды. Правоохрана проводит досудебное расследование в этой связи.