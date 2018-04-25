Г.Науседа и С.Сквярнялис посетят Польшу в годовщину Грюнвальдской битвы

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Глава Литовского государства Гитанас Науседа и премьер-министр Саулюс Сквярнялис на следующей неделе отправятся в Польшу на торжества по случаю 610-летия Грюнвальдской битвы.

Г. Науседа встретится с польским коллегой Анджеем Дудой, обсудит с ним повестку работы Евросоюза, планы инициативы Восточного партнерства, отношения с Россией.

Как сообщил BNS представитель президента по связям с прессой Антанас Бубнялис, в повестке также будет вопрос хода реализации инфраструктурных проектов, отказа от закупки электроэнергии с Белорусской АЭС, и с небезопасных АЭС третьих стран. Руководитель страны отправится в Польшу в следующую среду.

Премьер отправится в Польшу на день раньше, во вторник, когда намечена его встреча с польским премьером Матеушем Моравецким. Глава правительства позднее примет участие в торжествах по случаю годовщины Грюнвальдской битвы, сообщил BNS его представитель по связям с общественностью Томас Бержинскас.

Грюнвальдская битва произошла 15 июля 1410 года, она стала одним из крупнейших сражений средневековой Европы.

В ходе битвы объединенные силы Великого Княжества Литовского и Польского Королевства, под командованием Витовта и Ягайло, разгромили Тевтонский Орден крестоносцев.