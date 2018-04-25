Г.Науседа и С.Сквярнялис в пятницу обсудят кандидатуру в министры экономики

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Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквярнялис в пятницу встретятся, чтобы обсудить кандидатуру Лукаса Савицкаса на должность министра экономики и инноваций.

До пятницы премьер-министр не будет вносить кандидатуру своего советника, сказал BNS пресс-атташе С. Сквярнялиса.

«В пятницу планируется встреча премьера и президента, на ней и будет обсуждаться кандидатура Л. Савицкаса», – сказал в понедельник BNS Томас Бержинскас.

Другой советник премьера Скирмантас Малинаускас некоторое время сказал Литовскому радио, что, вполне вероятно, кандидатура Л. Савицкаса будет представлена президенту в понедельник.