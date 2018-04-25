Г.Науседа и С.Сквярнялис в пятницу обсудят кандидатуру в министры экономики

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквярнялис в пятницу встретятся, чтобы обсудить кандидатуру Лукаса Савицкаса на должность министра экономики и инноваций.
До пятницы премьер-министр не будет вносить кандидатуру своего советника, сказал BNS пресс-атташе С. Сквярнялиса.
«В пятницу планируется встреча премьера и президента, на ней и будет обсуждаться кандидатура Л. Савицкаса», – сказал в понедельник BNS Томас Бержинскас.
Другой советник премьера Скирмантас Малинаускас некоторое время сказал Литовскому радио, что, вполне вероятно, кандидатура Л. Савицкаса будет представлена президенту в понедельник.
Л. Савицкас работает советником премьера по экономике и вопросам управления стратегическими изменениями с начала работы правительства С. Сквярнялиса в декабре 2016 года. В этом году он со списком «аграрием» был избран членом совета Вильнюсского городского самоуправления, однако в этой партии он не состоит.
Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.
Вернувшись после обучения за границей в Литву, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai («Твори для Литвы») проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas («Форум инвесторов»).
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę