Г. Науседа: инцидент на границе доказывает преступления режима Беларуси

Литовские официальные ведомства должны быть готовы к оперативной реакции на гибридные угрозы и нарушения границы.

«Необходимо обеспечивать постоянную охрану границы, в случае необходимости выделять для этого все силы и ресурсы».

Президент поблагодарил пограничников Литвы за то, что они не поддаются на провокации и фиксируют такие инциденты.

«Эта информация доказывает преступную деятельность режима Беларуси и помогает остановить ее», — утверждает он.

Администрация президента сообщает, что Г. Науседа на всех своих двусторонних и многосторонних встречах подчеркивает ответственность белорусского режима за гибридную атаку у внешней границы ЕС и НАТО, а также говорит о необходимость единого ответа на действия нелегитимного режима.

Во вторник Министерство внутренних дел Литвы сообщило о провокации со стороны Беларуси, когда госграницу незаконно пересекли и на территорию Литвы вошли 12 пограничников Беларуси.

По данным МВД, в Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.

Видеозаписью этого инцидента во вторник вечером в фейсбуке поделилась Служба охраны госграницы (СОГГ). По данным службы, белорусы сами опубликовали, как группа мигрантов пытается попасть в Литву, однако умолчали, что мигрантов в Литву теснили силовики Беларуси.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство их из Ирака.

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.