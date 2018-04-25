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Г.Науседа из-за угрозы коронавируса отложил поездку в Украину

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса отложит запланированный на следующую неделю визит в Украину.

Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. По его словам, поездка планировалась на 18-20 марта.

В конце марта глава государства также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается общее решение.

Г. Науседа также планировал посетить короля Бельгии, решение об этом приёме пока уточняется.

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