Г. Науседа критикует Г. Ландсбергиса за комментарии о прививке первой леди

Глава государства сказал, что его жена пока не делает прививку от COVID-19, потому что так ей рекомендовал семейный врач, однако конкретные причины президент не указал. Президент отметил, что как только семейный врач рекомендует, супруга сделает прививку, она доверяет всем вакцинам и готова вакцинироваться.

Глава МИД Г. Ландсбергис в пятницу сказал новостному агентству Elta, что «было бы досадно», если бы Д. Науседене не привилась от COVID-19 и не призвала последовать своему примеру лиц из групп риска.

«Я думаю, что она важный человек в государстве, с которыми, возможно, отождествляют себя многие жители Литвы и именно такие, для которых потенциально может быть важна эта новость. И даже неясное сомнение или остановка могут подать странный сигнал… Я думаю, что это сомнение нужно развеять», — сказал Г. Ландсбергис.

Г. Ландсбергис: у меня не было интенции обидеть первую леди

После критики из уст президента Гитанаса Науседы министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис извинился за свои комментарии о прививке супруги президента Дианы Науседене, и сказал, что у него не было интенции обидеть первую леди.

«Приношу извинения, если мои слова обидели госпожу Д. Науседене. Такой интенции у меня не было, я просто ответил на вопрос, заданный мне во время долгого интервью. Моя главная забота — люди, которые не согласны прививаться», — написал Г. Ландсбергис у себя в фейсбуке.