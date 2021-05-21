Г. Науседа критикует Г. Ландсбергиса за комментарии о прививке первой леди

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что министр иностранных дел, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис пошел «низким и неприличным путем», комментируя обстоятельства прививки супруги президента Дианы Науседене от COVID-19.
«Мне очень неприятно, что молодой политик Г. Ландсбергис пошел таким низким путем, неприличным путем и начинает обвинять людей, даже не понимая до конца ситуацию и даже не пытаясь ее понять», — сказал Г. Науседа журналистам в Довилай.
Глава государства сказал, что его жена пока не делает прививку от COVID-19, потому что так ей рекомендовал семейный врач, однако конкретные причины президент не указал. Президент отметил, что как только семейный врач рекомендует, супруга сделает прививку, она доверяет всем вакцинам и готова вакцинироваться.
Глава МИД Г. Ландсбергис в пятницу сказал новостному агентству Elta, что «было бы досадно», если бы Д. Науседене не привилась от COVID-19 и не призвала последовать своему примеру лиц из групп риска.
«Я думаю, что она важный человек в государстве, с которыми, возможно, отождествляют себя многие жители Литвы и именно такие, для которых потенциально может быть важна эта новость. И даже неясное сомнение или остановка могут подать странный сигнал… Я думаю, что это сомнение нужно развеять», — сказал Г. Ландсбергис.
Г. Ландсбергис: у меня не было интенции обидеть первую леди
После критики из уст президента Гитанаса Науседы министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис извинился за свои комментарии о прививке супруги президента Дианы Науседене, и сказал, что у него не было интенции обидеть первую леди.
«Приношу извинения, если мои слова обидели госпожу Д. Науседене. Такой интенции у меня не было, я просто ответил на вопрос, заданный мне во время долгого интервью. Моя главная забота — люди, которые не согласны прививаться», — написал Г. Ландсбергис у себя в фейсбуке.