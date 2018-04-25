  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Ежегодно в Литве недособирается миллиард евро НДС

Подробнее...
default image
Названа дата голосования по импичменту Трампа

Подробнее...
default image
ИАЭС будет искать того, кто предложит способ демонтажа реактора за 24 млн евро

Подробнее...
default image
Урсула фон дер Ляйен: ЕС должен выучить язык силы

Подробнее...
default image
Безвизовая территория в Беларуси станет больше

Подробнее...
default image
Г.Науседа критикует заявление Э. Макрона о НАТО, призывает не создавать сомнения

Подробнее...
default image
Фрагменты истории – бесплатно

Подробнее...
default image
В Литве рынок новых легковых автомобилей в этом году вырос на 42%

Подробнее...
default image
Курьёзы недели

Подробнее...
default image
Каждый герой – яркая и характерная личность.

Подробнее...
default image
«Операция «Мы», или Невероятное приключение»

Подробнее...
default image
Новые встречи со старыми друзьями

Подробнее...
default image
В Вильнюсе - встреча с аниматором Сергеем Мериновым

Подробнее...
default image
Аналитика рынка недвижимости

Подробнее...
default image
Штраф за курение

Подробнее...
default image
В проекте – электронные визы для посещения почти всей России

Подробнее...
default image
Антисанитария в школьной столовой

Подробнее...
default image
Возможно ли дежавю в экономике?

Подробнее...
default image
Экономический рост Литвы замедляется

Подробнее...
default image
Российское посольство в Литве: «Заботу» оценили

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Г.Науседа критикует заявление Э. Макрона о НАТО, призывает не создавать сомнения

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Литовский президент Гинтарас Науседа в пятницу раскритиковал замечание руководителя Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, и акцентировал, что альянс не должен вызывать сомнения в готовности защищаться от внешних угроз.  

Литовский президент отметил, что НАТО остается важнейшим инструментом защиты от внешних угроз, поэтому было бы совершенно неприемлемо создавать новые институты для смены альянса. 

«Говорить, что у НАТО «смерть мозга» именно в это время, когда мы решаем принципиальные вопросы НАТО, и когда мы говорим о том, что партнеры по НАТО должны вносить больший вклад в обороноспособность самого НАТО, – так давайте хотя бы сами не ослаблять НАТО», – сказал Г. Науседа журналистам в Риме. 

афиша

«По моему мнению, НАТО остается абсолютно важнейшим инструментом нашей защиты от внешних угроз, и мы ни у кого во вне не должны создавать даже малейшие сомнения, что так будет и в будущем, что не будут создаваться искусственные институты, целью которых было бы конкурировать с НАТО или заменить НАТО. Это совершенно неприемлемо с моей точки зрения», – добавил президент.

Запись выступления президента опубликовал портал новостей delfi.lt. 

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600