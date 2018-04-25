Г.Науседа критикует заявление Э. Макрона о НАТО, призывает не создавать сомнения

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Литовский президент Гинтарас Науседа в пятницу раскритиковал замечание руководителя Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, и акцентировал, что альянс не должен вызывать сомнения в готовности защищаться от внешних угроз.

Литовский президент отметил, что НАТО остается важнейшим инструментом защиты от внешних угроз, поэтому было бы совершенно неприемлемо создавать новые институты для смены альянса.

«Говорить, что у НАТО «смерть мозга» именно в это время, когда мы решаем принципиальные вопросы НАТО, и когда мы говорим о том, что партнеры по НАТО должны вносить больший вклад в обороноспособность самого НАТО, – так давайте хотя бы сами не ослаблять НАТО», – сказал Г. Науседа журналистам в Риме.