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TOP,Бизнес,Новости,Политика

Г. Науседа: кризис с коронавирусом снимает маски с бизнесменов

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

 Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что государство готово увеличить долг ради спасения экономики, однако подчеркивает, что бизнесмены также должны вести себя социально ответственно по отношению к работникам и партнерам.

Глава государства отмечает, что кризис с коронавирусом снял маски с некоторых предпринимателей. 

«Такие сложные обстоятельства, которые сейчас проявились, они помогают снять маски», – сказал Г. Науседа в пятницу в интервью BNS.

После того как в Литве был введен карантин, в СМИ появились сообщения о то, что некоторые крупные компании уже в первый день заявили об остановке заказов и платежей, или даже предложили своим работникам брать бюллетени нетрудоспособности, соврав медикам об имевшемся контакте с зараженными людьми.  

В это время многие другие предприниматели дарили медицинское оборудование и средства защиты для медиков, предлагали им бесплатные отпуска. 

«Сегодня одни предприниматели пишут сообщения и письма и спрашивают о том, какой вклад мы можем внести в то, чтобы общество скорее одолело коронавирус, что мы можем произвести, как перевести свои средства в спецфонды, из которых будет финансирование. А другие словно ни в чем не бывало требуют такую же плату за аренду со своих арендаторов, требуют от своих работников врать и пользоваться государственной помощью без необходимых оснований»,  – сказал Г. Науседа.

Литовский президент утверждает, что с началом кризиса у части предпринимателей есть возможность пользоваться резервами, накопленными за счет прибыли. С целью сокращения негативных последствий, на этой неделе был утвержден план помощи в сохранении рабочих мест и компании на  2,5 млрд. евро, он предусматривает перенос уплаты налогов, компенсацию зарплат работников.

Г. Науседа утверждает, что Литва готова повысить долг, чтобы сохранить рабочие места.

«Государство действительно готово забрести в долги, спасая, прежде всего, сам бизнес, и что самое важно, рабочие места и доходы людей», – сказал Г. Науседа.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия решила предоставить государствам-членам больше гибкости в вопросе дефицита бюджета, а Европейский Центробанк – повысить объем денег в обороте, чтобы можно было легче кредитовать средний и малый бизнес. 

«Сегодня мы не должны лежать в этом Прокрустовом ложе, которое предусмотрено пактом стабильности и роста, поэтому сейчас у нас есть все заверения в том, что государства могут идти по пути увеличения программ заимствований, больше заимствовать, повышать госрасходы и предусматривать определенные механизмы для компенсации неизбежного сокращения доходов бюджета, ведь все мы входим в иную стадию развития экономики», – сказал Г. Науседа.

Минфин Литвы прогнозирует, что литовская экономика по причине кризиса с коронавирусом в этом году сократиться на 1,3 -2,8%, однако при условии, что вирус будет взят под контроль в первом полугодии.  

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