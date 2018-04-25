Г.Науседа: Литва должна до конца защищать интересы своих перевозчиков

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Литовский президент Гитанас Науседа утверждает, что поддерживает намерения литовского правительства обжаловать в Суде справедливости Евросоюза утвержденный Европарламентом Пакет мобильности, который предусматривает меры по ужесточению правил автоперевозок.

«Я поддерживаю инициативу правительства оспорить это решение, и считаю, что Литва, как и другие государства Восточной Европы, обладают правом защищать свои интересы до конца», – заявил президент в четверг на своей годовой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Литву не удовлетворяет предусмотренный в Пакете мобильности обязательный возврат грузовиков в страну регистрации каждые восемь недель.

«Приходится констатировать, что интересы крупных государств перевесили, и страны, находящиеся на периферии, на окраине территорий ЕС оказались в неравной конкуренции. Восьминедельный срок, хоть и более длительный, чем намечалось ранее, но все еще неприемлем с двух точек зрения. Во-первых, это совершенно ненужный перегон грузовиков по территории Евросоюза, а во вторых, это фактор, загрязняющий природу, никак не согласующийся с амбициями «озеленения» экономики», – сказал президент.