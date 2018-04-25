Г. Науседа: Литва должна подготовиться к принятию вакцины от COVID-19

Президент Литвы Гитанас Науседа, встретившийся в среду с завершающим полномочия премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом, призвал временное правительство подготовиться к принятию вакцин от COVID-19 и обсудил контроль над пандемией, готовность передать дела новому правительству.
«В условиях карантина распространение пандемии замедлилось, однако не остановилось. С тем, чтобы защитить здоровье людей и избежать более серьезных проблем в работе учреждений здравоохранения, мы должны добиться того, чтобы количество заражений, наконец, начало сокращаться», – цитируются в пресс-релизе слова главы государства.
Г. Науседа утверждает, что Литва уже в ближайшее время может получить вакцину от COVID-19, поэтому необходимо должным образом подготовиться к ее принятию и вакцинации населения.
С учетом того, что Евросоюз, а вместе с ним и Литва, решили приобрести вакцины всех типов, условия хранения которых различны, особенно важно обеспечить, чтобы логистические действия были согласованы, а вакцины безопасно хранились и эффективно распространялись.
Глава государства также выразил надежду на то, что члены временного правительства конструктивно и слаженно передадут свои дела новому кабинету министров, который будет сформирован.
По словам президента, дружественная передача дел и информации особо важны в этот критический для страны момент, а временное правительство обязано честно и слаженно выполнять свои обязанности до последнего момента работы.