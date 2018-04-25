Г. Науседа: Литва должна подготовиться к принятию вакцины от COVID-19

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Президент Литвы Гитанас Науседа, встретившийся в среду с завершающим полномочия премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом, призвал временное правительство подготовиться к принятию вакцин от COVID-19 и обсудил контроль над пандемией, готовность передать дела новому правительству.

«В условиях карантина распространение пандемии замедлилось, однако не остановилось. С тем, чтобы защитить здоровье людей и избежать более серьезных проблем в работе учреждений здравоохранения, мы должны добиться того, чтобы количество заражений, наконец, начало сокращаться», – цитируются в пресс-релизе слова главы государства.

Г. Науседа утверждает, что Литва уже в ближайшее время может получить вакцину от COVID-19, поэтому необходимо должным образом подготовиться к ее принятию и вакцинации населения.