Г. Науседа: Литва готова посредничать в разрешении кризиса в Грузии

«Отсутствие повестки дня, четких мотиваций создает условия, при которых у государств «Восточного партнерства» в последнее время есть определенные проблемы как с проведением реформ, так и с достижением политической стабильности, а это ни для кого нехорошо. Поэтому я отмечаю отсутствие со стороны ЕС амбициозности, лидерской позиции, и об этом мы тоже будем дискутировать», — добавил он в видеозаписи своего выступления.

В распространенном сообщении Г. Науседа подчеркнул, что оккупированной советами 100 лет назад и терпевшей 70 лет репрессии и насилие Грузии удалось восстановить независимость и возможность «стать уважаемым членом международного сообщества».

«Литва понимает вызванную оккупациями и репрессиями нечеловеческую боль и смысо борьбы за свободу. В этот день мы осознаем, что пришлось испытать грузинскому народу. К сожалению, события последнего времени в Грузии и задержание лидера оппозиционной партии вселяют серьезную обеспокоенность. Политическое решение можно найти только путем честного диалога», — подчеркивает литовский президент.

«Мы и в дальнейшем готовы всесторонне поддерживать евроатлантический путь и все усилия Грузии по преодолению сложившейся политической ситуации. Литва готова посредничать в поиске диалога и консенсуса всех политических партий», — говорит Г. Науседа.

Вместе с тем он подчеркивает, что Литва продолжает твердо поддерживать суверенитет Грузии и ее «решимость сопротивляться продолжающейся по сей день оккупации захваченных Россией территорий Грузии».

На этой неделе полиция Грузии с применением силы задержала лидера оппозиции этой страны Н. Мелию, опасаясь углубления кризиса, продолжающегося после состоявшихся в прошлом году выборов, которые были оспорены.

Лидер оппозиции отметает обвинения в свой адрес в организации массовых беспорядков во время проходивших в 2019 году антиправительственных протестов и называет их политически мотивированными.

Решение суда об аресте Н. Мелии на прошлой неделе вынудило уйти в отставку премьера Георгия Гахарию, новым премьером утвержден министр обороны и бывший премьер Ираклий Гарибашвили, оппозиция призвала провести досрочные выборы.

США и ЕС призывают правительство Грузии разрешить кризис мирным путем и позаботиться о том, чтобы в судебной системе страны не было политической пристрастности.