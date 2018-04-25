Г. Науседа: Литва и дальше будет поддерживать гражданское общество Беларуси

Гитанас Науседа отметил, что встречи Светланы Тихановской с главами структур ЕС, стран – членов Евросоюза и других международных организаций с целью призыва поддержать белорусское общество, которое стремится к демократическим переменам, имеют особое значение для демократического будущего страны.

«Литва активно поддерживает белорусское гражданское общество, которое борется за демократические ценности и права человека. Мы видим, что нынешняя ситуация не меняется. К сожалению, режим продолжает жестокие расправы над мирно протестующими гражданами, несколько недель назад с особой жестокостью был убит молодой участник протестов Роман Бондаренко. Решение ЕС о расширении санкций путем внесения в список учреждений и компаний, которые причастны к совершаемым репрессиям и оказывают финансовую поддержку режиму, является правильным шагом, и мы призываем реализовать его как можно скорее», — сказал Президент.

Гитанас Науседа заверил Светлану Тихановскую, что Литва будет всегда активно поднимать вопросы прав человека в Беларуси на международной арене, выступать за право белорусского народа свободно выбирать представителей своей власти на честных выборах.

«Наша поддержка белорусскому народу, его борьбе за свободу опирается на собственный опыт и болезненные уроки истории. Помогать белорусскому гражданскому обществу – наш моральный долг, потому что когда-то мы были одним государством с общей историей», — отметил глава Литвы.

Группа по вопросам коммуникации Президента