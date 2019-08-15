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Г. Науседа: Литва не откажется участвовать в инициативах ЕС по распределению беженцев

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что Литва не откажется от участия в новых инициативах Евросоюза (ЕС) по распределению беженцев по государствам-членам с целью ослабления бремени, приходящегося на южные страны ЕС.

Глава государства в среду после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сказал, что, соглашаясь принять беженцев, Литва проявляет солидарность.

«В будущих инициативах Литва точно не откажется участвовать, потому что мы прекрасно понимаем, что, поскольку мы являемся членами ЕС, то у нас есть и права, и обязанности, и ответственность», – сказал Г. Науседа на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос BNS.

Вместе с тем президент подчеркнул, что распределение беженцев «должно быть согласовано с возможностями».

Несколько лет назад Литва согласилась участвовать в программе ЕС по распределению части беженцев, наплыв которых ощутили на себе Италия и Греция через Средиземное море.

В соответствии с этой программой, Литва приняла 490 человек из таких стран, как Ирак и Сирия, но большинство их впоследствии уехало их страны в более богатые страны Европы. Польша и Венгрия отказались принять беженцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом месяце объявил, что 14 стран Европы согласились создать новый механизм солидарности и распределить между собой беженцев, однако других деталей об этой инициативе пока нет.

А. Меркель после встречи с Г. Науседой сказала, что поддерживает инициативу будущей главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по решению проблем миграции, однако подчеркнула, что сначала следует достичь соглашений со странами Африки и обеспечить мир в Ливии и Сирии, чтобы ограничить потоки мигрантов.

«Если бы было так, что мигранты, беженцы приезжали бы в Германию, я убеждена, что нам нужен новый механизм и что у всех должны быть четкие обязательства. Поэтому я поддержу новые усилия председателя ЕК У. фон дер Ляйен, направленные на решение этого вопроса», – сказала А. Меркель.

BNS

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