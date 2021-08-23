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Г. Науседа: Литва никогда не признает оккупацию и аннексию Крыма

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литва никогда не признавала и не признает оккупацию и аннексию Крыма, говорит президент Гитанас Науседа, который в понедельник начал визит в Украину. 

«Литва никогда не признавала и не признает оккупацию и аннексию Крыма», – приводит офис президента слова Г. Науседы на инаугурационной встрече «Крымской платформы». 

«Крымская платформа» — это дипломатическая инициатива Украины, целью которой является привлечь внимание международного сообщества к незаконно осуществленной Россией в 2014 году аннексии Крыма. 

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Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

По словам президента, международное сообщество должно занимать единую позицию в вопросе об оккупации Крыма и добиваться того, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена в соответствии с принципами международного права. 

Выступая на встрече «Крымской платформы», он подчеркнул, что независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины являются интересом всего демократического мира. 

 «Предстоит немало вызовов, однако будущее Украины в значительной мере будет зависеть от прогресса и изменений внутри страны. Украина целенаправленно движется по пути европейской и трансатлантической интеграции. Я надеюсь, что успешное проведение реформ ускорит процессы интеграции», – сказал Г. Науседа. 

«Мы поддерживаем усилия Украины по укреплению институтов страны, обеспечению верховенства права, борьбе с коррупцией, созданию конкурентоспособной экономики, основанной на принципах свободного рынка», – сказал президент.

В инаугурационной встрече «Крымской платформы» в столице Украины Киеве участвуют делегации 44 стран, включая глав Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Словении, Финляндии и других государств, председателя Европейского совета, заместителя генерального секретаря НАТО. 

Участники встречи подписали совместную декларацию стран-участниц «Крымской платформы». В этой декларации участники встречи договорились и в дальнейшем придерживаться политики непризнания аннексии, требовать от России прекращения оккупации и предоставить международным организациям полномочия предпринимать активные действия по вопросам Крыма. 

  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

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