Г. Науседа: Литва никогда не признает оккупацию и аннексию Крыма

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Литва никогда не признавала и не признает оккупацию и аннексию Крыма, говорит президент Гитанас Науседа, который в понедельник начал визит в Украину.

«Литва никогда не признавала и не признает оккупацию и аннексию Крыма», – приводит офис президента слова Г. Науседы на инаугурационной встрече «Крымской платформы».

«Крымская платформа» — это дипломатическая инициатива Украины, целью которой является привлечь внимание международного сообщества к незаконно осуществленной Россией в 2014 году аннексии Крыма.