Г. Науседа: Литва поддерживает усилия по деэскалации ситуации на границе Украины и РФ

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Литва поддерживает усилия союзников по деэскалации ситуации на украинско-российской границе, ищет способы помочь Украине и обеспечить безопасность в регионе, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.

«Существующее положение у восточной границы Украины вызывает беспокойство не только у Балтийских стран. Вчерашний звонок президента США Джо Байдена в Россию очень важен для деэскалации ситуации. Литва поддерживает эту позицию и ищет меры для того, чтобы помочь Украине обеспечить безопасность в регионе», – отметил президент в пресс-релизе, распространенном администраций главы государства.

В среду он обсудил ситуацию на украинско-российской границе с главами литовских служб, действующих в сферах нацбезопасности, внешней политики и разведки.

Г. Науседа отметил, что Литвы выступает за решение четко и однозначно заявить России, что политика запугивания военной мощью неприемлема и к ней не будут относиться терпимо.

Президент сошелся во мнении с главами упомянутых выше ведомств о том, что Литва должна действовать в координации на национальном, региональном уровнях, на уровнях ЕС и НАТО.

Во встрече участвовали министр обороны Арвидас Анушаускас, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, председатель парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, глава Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис и руководитель Второго департамента оперативных служб при Минобороны Элегиюс Паулавичюс.

Чтобы выразить поддержку Украине в четверг в Киев отправится с визитом глава МИД Литвы Г. Ландсбергис.

Украина обвиняет Россию в том, что она концентрирует тысячи военных у восточной границы, а также в Крыму.

На минувшей неделе Белый дом заявил, что сейчас российских военных на границе с Украиной дислоцировано больше, чем в какое-либо другое время с 2014 года, когда разразился конфликт с занятием Москвой Крымского полуострова.

Кремль не отрицает военные маневры, но заявил, что не приближается к войне с Украиной, также подчеркнув, что «не останется безразличным» к судьбе русскоязычных в регионе, раздираемом конфликтом.

В понедельник в интервью агентству новостей AFP представитель президента Украины Владимира Зеленского по связям с общественностью сообщила, что на восточной границе Украины сконцентрированы 41 тыс. российских военных, а еще 42 тыс. – на Крымском полуострове.

Украина борется с пророссийски настроенными сепаратистами на востоке страны с 2014 года.

Киев и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов боевиками и оружием. Москва эти обвинения отрицает.

Затянувшийся конфликт в Украине уже унес жизни более чем 13 тыс. человек. В последнее время возобновились регулярные стычки, которые создают угрозу заключенному в прошлом году перемирию.