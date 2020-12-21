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TOP,Новости,Политика

Г. Науседа: местные власти готовы к вакцинации в отличии от центральной

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Местные органы власти в Литве готовы к вакцинации населения от коронавируса, однако пока нет достаточной ясности по поводу вакцинации от центральных властей, заявил президент страны Гитанас Науседа. 

«Вскоре вакцина поступит в Литву, и здесь очень важна роль самоуправлений в вакцинации населения. По существу самоуправления более-менее подготовлены к организации всего процесса слаженно, однако нет достаточной ясности со стороны центральных властей, того, какова точно очередность вакцинации, для того, чтобы не было раздоров, недопонимания, и чтобы можно было это делать быстро и эффективно», – заявил президент на пресс-конференции в понедельник.

Президент Г. Науседа сегодня на удаленной встрече с мэрами Вильнюсского региона —  главами Электренай, Вильнюса, Вильнюсского района, Швенчёниса, Укмерге, Ширвинтай, Шальчининкай, Тракайского района обсудил управление ситуацией с COVID-19 в регионе, подготовку к вакцинации, а также прочие актуальные вопросы. 

На вопрос о том, какой информации не хватает со стороны центральных властей, президент сказал, что неясности возникают по поводу не первой прививки, а последующих. 

«Конкретно мы утвердили четыре (приоритетные) группы, нужно более детальная расшифровка этих вакцинируемых группы (распределение). Возможно, это не будет большой проблемой в период первого этапа вакцинирования, однако позднее, когда количество вакцин, которые будут поступать в Литву, будет расти, потребуется лучше знать по всем уровня, у каких людей есть право первенства», – отметил президент.

Согласно представленным ранее данным Министерства здравоохранения, Литве и другим странам Европы вакцина от коронавируса поступит на Рождество, первые прививки в Литве начнутся 27 декабря. 

Европейское фармагентство должно утвердить вакцину Pfizer и BioNTech 21 декабря.

Президент Г. Науседа подтвердил, что будет прививаться от коронавируса, однако сделает это в общем порядке с населением и сказал, что не знает, когда это может произойти. Он также призвал людей прививаться и выразил надежду на то, что основная часть будет в этом заинтересована. 

«Абсолютное большинство людей готовы вакцинироваться. А тем, кто относится скептично, я бы предложил очень ответственно подойти не только к собственному здоровью, но и к здоровью своих близких, не верьте в теории заговора, которые сыплются, как из рога изобилия, что болезни нет, что это заговор против человечества и так далее», – сказал руководитель страны. 

«Основная часть населения Литвы нормально смотрит на вакцинацию, поскольку устало от пандемии, от ее последствий и для нашего психического здоровья, и для экономики, я всеми силами буду доказывать пользу вакцины, однако сам буду вакцинироваться по установленному порядку, когда придет моя очередь по возрастной группе и тому подобное, тогда и привьюсь», – сказал президент.

Он отметил, что точно не будет среди первых вакцинированных, поскольку не попадает в приоритетные группы «ни по возрастной группе, ни по своей категории». 

Глава государства также сказал, что не знает, когда более значительные партии вакцины поступят в Литву, пока лишь ясно, что первые партии вакцины Pfizer и BioNTech могут поступить на следующей неделе.

«Партии вакцины Pfizer и BioNTech могут быть еженедельными, если говорить о другом производителе, который также вскоре завершит процесс авторизации, то есть Moderna, если я не ошибаюсь, 6 января должно быть принято решение об авторизации в Европейском фармагентстве, и тогда за несколько дней эта вакцина логистически будет доставлена в Литву», – сказал руководитель страны.

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