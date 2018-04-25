Г.Науседа: мы могли бы доказать, что последний год перед выборами не потерян

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Мы могли бы доказать, что последний год перед выборами в сейм не потерян, говорит литовский президент Гитанас Науседа после обсуждения с правлением парламента инициатив предпоследней сессии сейма этого созыва.

«Думаю, что мы точно можем сделать большой шаг вперёд, невзирая на то, что это предпоследняя сессия сейма, и мы могли бы доказать на своём хорошем примере, что последний год перед выборами в сейм не потерян, что даже в этот год можно проделать очень большую работу на благо Литвы», – сказал президент журналистам в понедельник после встречи в сейме.

«У нас есть амбициозные программы, и сейм, и мы, как президентское ведомство, вносим много законопроектов: конкурсные закупки, поправки к законам о превенции коррупции, изменения в законах о лесах, о судах, мы все их обсудили. Обсудили и некоторых вероятных кандидатов на замещение некоторых позиций, и я надеюсь, что мы услышали друг друга», – отметил глава государства.

Президент Г. Науседа предложил внести в план работ сессии парламента девять законотворческих инициатив, в том числе – реформу сферы конкурсных закупок и проект закона о превенции коррупции.