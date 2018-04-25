default image
ЕК заключила первый договор о закупке 300 млн доз COVID-вакцины

Подробнее...
default image
Г. Науседа: мы приостановили кровопролитие в Беларуси

Подробнее...
default image
Правительство намерено отменить запрет на въезд иностранцев из стран ЕС

Подробнее...
default image
Каунасское самоуправление и Autokausta подписали договор о стадионе и "Острове наук"

Подробнее...
default image
Британия ввела двухнедельный карантин для части приезжих

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: останавливать экономику из-за второй волны коронавируса не планируется

Подробнее...
default image
США возобновили прием беженцев

Подробнее...
default image
Финляндия вводит карантин для прибывающих из стран риска

Подробнее...
default image
Р.Петраускас: наследие Великого княжества Литовского поможет Беларуси стать более европейской страной

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис обсудит ситуацию в Беларуси с главой парламента Латвии

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис с коллегами из стран Балтии обсудит ситуацию в Беларуси и коронавирус

Подробнее...
default image
Созвана внеочередная сессия Сейма из-за ситуации в Беларуси, предлагается делегация в Минск

Подробнее...
default image
ВОЗ выступает за разработку большого числа вакцин от COVID-19

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено 22 новых случая коронавируса, общее количество – 2352

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс будет предлагать ввести санкции ЕС для чиновников Беларуси

Подробнее...
default image
Израиль и ОАЭ достигли мирного соглашения

Подробнее...
default image
Президенты стран Балтии и Польши призывают власти Беларуси прекратить насилие

Подробнее...
default image
В Чехии и Словакии началась вторая волна пандемии

Подробнее...
default image
Приезжающим в Литву предлагается заполнить анкеты в электронном виде

Подробнее...
default image
ЕС может ввести санкции против Беларуси в конце августа

Подробнее...
default image
В Литву прибывает президент Эстонии

Подробнее...
default image
В Молдове учебный процесс возобновится 1 сентября

Подробнее...
default image
В пятницу не будет обновлен список затронутых коронавирусом стран, готовятся изменения

Подробнее...
default image
В Испании начинают вводить запрет на курение на улице

Подробнее...
default image
Новые правила изменят жизнь латвийцев c 17 августа

Подробнее...
default image
План Г. Науседы передан Беларуси, ожидается реакция

Подробнее...
default image
Instagram обвиняют в незаконном сборе биометрических данных пользователей

Подробнее...
default image
Израиль одобрил решение Литвы объявить "Хезболла" террористической организацией

Подробнее...
default image
Офис президента и Минсельхоз договорились о "потолке" прямых выплат в 100 тыс. евро

Подробнее...
default image
Франция продлила запрет на массовые мероприятия

Подробнее...
default image
Консерваторы призывают кабмин предоставить медпомощь пострадавшим белорусам

Подробнее...
default image
Венгрия и США заключили самую крупную сделку о покупке вооружения

Подробнее...
default image
Times: британским полицейским предоставили широкие полномочия по борьбе со шпионажем

Подробнее...
default image
Журналисты Литвы выражают поддержку подвергающимся преследованиям коллегам в Беларуси

Подробнее...
default image
Коронавирус в Германии обновил четырехмесячный рекорд

Подробнее...
default image
МИД: связанным с "Хезболлой" лицам запрещен въезд в Литву

Подробнее...
default image
ВОЗ призвала молодежь к активному участию в борьбе с пандемией

Подробнее...
default image
Погранконтроль в аэропортах и морских портах продлен до середины сентября

Подробнее...
default image
За сутки подтвержден 21 новый случай коронавируса, общее число – 2330

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: ведомства Литвы готовы реагировать на вероятную напряженность на границе

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Г. Науседа: мы приостановили кровопролитие в Беларуси

Фото Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что предложенный им план выхода из кризиса в Беларуси помог приостановить насилие в отношении участников протестов. 

«Мы немного приостановили кровопролитие, и я надеюсь, что вскоре мы его остановим совсем», — сказал глава государства журналистам в пятницу после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. 

Г. Науседа также сказал, что поступают сигналы о том, что его предложение изучают власти Беларуси. 

«Да, мы получаем по дипломатическим каналам определенные сигналы, что за нашими предложениями следят, их изучают и, повторю еще раз, что лучший ответ на наши предложения — это происходящие сейчас реальные изменения», — сказал Г. Науседа. 

Руководитель Эстонии К. Кальюлайд, которая впервые приехала с официальным визитом в Литву, сказала, что считает недопустимыми действия белорусских властей и не признает результаты президентских выборов. 

«Прошедшие выборы нельзя считать свободными и демократическими. К сожеланию, нам известно немного, потому что независимых наблюдателей в Беларуси не было. Все это не позволяет признать результаты выборов. Применение силы против мирных участников протестов недопустимо», — сказала К. Кальюлайд журналистам. 

Она отметила, что Эстония предложила Евросоюзу усадить власти и оппозицию Беларуси за стол переговоров. 

Г. Науседа в среду представил план из трех пунктов, в котором предлагается, чтобы власти Беларуси прекратили применение насилия против своих граждан, освободили всех задержанных, а президент Александр Лукашенко согласился на создание «национального совета» с участием представителей властей и гражданского общества. 

После того, как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент Александр Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, в стране прошли протестные акции против фальсификации результатов выборов, закончившиеся кровопролитием и арестами. 

Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.