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Г.Науседа: мы требуем от Беларуси реализации требований безопасности до открытия АЭС

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Литва строго требует от Беларуси реализовать все требования безопасности до запуска Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС). 

Об этом глава государства заявил в интервью BNS после того, как в среду белорусское правительство сообщило о доставке атомного топлива для первого блока станции.

Г. Науседа выразил надежду на то, что Беларусь не подастся давлению российской компании «Росатом», реализующей проект, в вопросе ускорения темпов работ за счет безопасности. 

Литовский президент отметил, что во время состоявшейся недавно беседы с президентом Беларуси Александром Лукашенко он призвал устранить выявленные недостатки стресс-тестов по европейским правилам, и получил заверение в том, что безопасность не будет принесена в жертву темпам реализации. 

По словам президента Литвы, действия Беларуси по реализации требований безопасности определят характер двухсторонних отношений. 

Г. Науседа утверждает, что у Литвы ранее была информация о том, что топливо будет доставлено на АЭС в первой половине мая, и этот шаг «далеко не означает последующий незамедлительно запуск станции».  

«В ходе последней беседы с белорусским президентом А. Лукашенко четко констатировалось, что они точно не руководствуются программой, по которой все будет реализовано как можно скорее, но так сказать, небезопасно», – сказал BNS президент.

«Само собой разумеется, что безопасность их людей, населения для них важна, и они точно хотят добиться тех стандартов безопасности, которые установлены. Дело лишь в то, что, вероятно, что мы иногда по-разному понимаем эти стандарты безопасности», – сказал Г. Науседа.

Глава государства утверждает, что для установления надлежащих стандартов Литва требует, чтобы Беларусь сотрудничала с Еврокомиссией и Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG).

«Направленный мною сигнал был очень ясным, по сути это не дело двухсторонних переговоров или сотрудничества Литвы и Беларуси. Это дело Еврокомиссии и экспертов Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG). Проблема далеко опережает проблемы границы двух государств, и по этой причине должно иметь место сотрудничество Беларуси с ЕС и мировой общественностью», – сказал Г. Науседа.

«Это не было принято как-то недружественно. Понимание того, что нужно дать зеленый свет регуляторам, чтобы оценить уровень атомной безопасности на этой станции является совершенно нормальным фактом, и они к этому действию готовы», – сказал литовский президент.

«Теперь важно добиться того, чтобы белорусские власти не поддались давлению уже со стороны «Росатома» и строителей. Это давление было в последнее время и его суть совершенно ясна – строители хотят как можно быстрее запустить станцию, между тем, те, кто строит заинтересованы, несомненно, и в безопасности этой электростанции»,  – сказал Г. Науседа.

«Наша установка, которая остается неизменной и никогда не изменится,  заключается в том, что требования безопасности и рекомендации результатов стресс-тестов должны быть реализованы до – и это я несколько раз подчеркнул президенту А. Лукашенко – до запуска атомной станции, а не когда-то по ходу работы или когда-то в перспективе нескольких лет», – отметил президент.

«Посмотрим, насколько хватит политической воли и усилий для реализации этих требований, ведь от этого будет зависеть, конечно, и характер, и интенсивность двухсторонних отношений», – добавил литовский президент.

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