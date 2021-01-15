Г. Науседа: Н. Грунскене поможет усилить работу прокуратуры

В четверг президент Г. Науседа назначил генеральным прокурором страны Ниду Грунскене и встретился с ней. Ее присяга должна была состояться 30 декабря, но тогда у нее был подтвержден коронавирус, и церемония была отложена.

Президент отметил, что в ходе отбора кандидата в Генпрокуроры «уделялось большее внимание и значение не только деловым качествами кандидата, но ценностным установкам, опыту».

«Поэтому сегодня, после вступления в должность генерального прокурора, у Н. Грунскене есть все предпосылки внести вклад в решение тех проблем, которые сегодня являются наиболее актуальными для литовского общества – укрепить профессиональный престиж прокуратуры, расшевелить определенные проблемы, которые с трудом решаются в течение ряда лет, усилить те тенденции, которые были позитивными в деятельности Генеральной прокуратуры», – отметил президент.

Н. Грунскене: не хочу раздавать пустых обещаний

Выступая на пресс-конференции новый Генпрокурор акцентировала, что смотрит на эту должность как на большую честь, а также как на еще большую ответственность.

«Сегодня, дав присягу президенту и став Генпрокурором, я не хочу раздавать пустых обещаний. Ждет серьезная и тяжелая работа по повышению общественного доверия к прокуратуре, обеспечению прозрачности, когда принимаются важные решения, которые зачастую меняют судьбы людей», – сказала Н. Грунскене.

Она отметила, что прокуратура является одним из важнейших правоохранительных органов, борющихся с преступностью и обеспечивающих общественное благополучие.

Новая глава Генпрокуратуры также обещала обеспечить сжатые сроки досудебных расследований, качественную поддержку гособвинения в судах, а также сказала, что будет добиваться того, чтобы общество и СМИ получали как можно больше информации о проводимых досудебных расследованиях и о принятых по ним решениях.

«Я думаю, что эта информация необходима, и за период своей работы я буду стараться, чтобы общественность и журналисты получали как можно больше этой информации», – сказала Н. Грунскене.

Последние семь лет она возглавляла Паневежскую окружную прокуратуру (ПОП), а на посту Генпрокурора она сменила завершившего срок полномочий Эвалдаса Пашилиса.

У нее 28-летний опыт прокурорской работы, из них 10 лет она проработала в Отделе расследований организованной преступности и коррупции.

Н. Грунскене начала карьеру в 1992 году в участковой прокуратуре Купишкского района, в 1998 году она перешла в ПОП и здесь поднималась по карьерным ступеням.

Юридическое образование она получила на Юридическом факультете Вильнюсского университета.

Согласно Конституции, генпрокурора назначает и освобождает от должности президент с одобрения сейма.