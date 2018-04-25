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TOP,Визиты,Новости,Экология и климат

Г.Науседа: на борьбу с изменениями климата в течение 10 лет понадобится 14 млрд евро

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что чтобы выполнить взятые обязательства по борьбе с изменениями климата, в Литве в течение десяти лет на это нужно будет выделить 14 млрд евро.

Он отметил, что часть этих средств должна быть покрыта из бюджета Евросоюза (ЕС).

«Чтобы Литве выполнить взятые обязательства к 2030 году, дополнительные меры могут потребовать расходов в 14 млрд евро. Из них почти 10 млрд евро придется выложить из государственного бюджета», – сказал Г. Науседа на конференции по внешней политике в Вильнюсе во вторник.

«Это высокая цена, которую мы не сможем полностью заплатить в одиночку», – добавил он.

В ЕС существует договоренность к 2030 году уменьшить минимум на 40% объемы выбросов вызывающих парниковый эффект газов. В соответствии с обязательствами, Литве предстоит уменьшить выбросы на 9%.

Главные вызовы в плане выполнения этих обещаний в Литве связаны с увеличением площадей пахотной земли и старым парком автомобилей.

Г. Науседа в четверг отбывает на саммит ЕС для переговоров о борьбе с климатическими изменениями и новым многолетним бюджетом Сообщества.

Страны ЕС обсудят, подтвердить ли обязательство перейти к 2050 году к абсолютно нейтральной для климата модели экономики.

Президент Литвы в совместном письме с премьер-министрами Латвии и Эстонии в конце ноября предупредил, что сокращение расходов ЕС в новом бюджете навредит достижению целей в сфере изменений климата.

Литва считает неприемлемыми нынешние предложения по бюджету ЕС, преимущественно из-за урезания почти на одну четвертую конвергенционных расходов для страны. Так называются средства, которые выделяются на ликвидацию между более и менее развитыми странами блока.    

«Такие замыслы угрожают осложнить структурные реформы и, к сожалению, провести в жизнь модель «двухскоростной Европы», которой мы точно не жаждем. Я прекрасно понимаю и литовских фермеров, которые возмущаются невыполнением обещаний по уменьшению разницы в прямых выплатах между государствами-членами, что, в свою очередь, создает разные условия конкуренции», – сказал во вторник Г. Науседа.

Он подчеркнул, что Литва тверда в намерениях добиваться цели к 2050 году перейти к нейтральной для климата экономике, но «для изменений такого масштаба необходимо устойчивое финансирование, которое нужно предусмотреть в многолетней финансовой перспективе».

«Для всех государств-членов должны действовать одинаковые правила, включая возможность воспользоваться помощью Фонда «справедливого перехода», переходного периода», – сказал президент Литвы.

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