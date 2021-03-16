Г. Науседа на этой неделе посетит Украину

Советник также отметила, что главы Литвы и Украины также будут говорить о возобновленных военных действиях в Восточной Украине.

„Одной из версий, почему это делается, является включение в санкционный список Украины одного лица, близкого президенту России В. Путину. Возможно, это своеобразная акция мести. Однако, как бы там ни было, факт, что военные действия стали интенсивнее, показывает, что желания урегулировать конфликт мирным путем у России, увы, нет. Поддерживаются действия сепаратистов, их военные действия“, — заявила А. Скайсгирите.

Во время визита в Киев Диана Науседене откроет Центр балтистики в Университете им. Тараса Шевченко.

А. Скайсгирите добавила, что уже запланированы визиты президента в Молдову и Грузию, а 25-26 марта Г. Науседа примет участие в заседании Совета глав стран Европы в Брюсселе.