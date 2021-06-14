Г. Науседа на саммите НАТО будет поднимать вопросы региональной безопасности

Во встрече лидеров стран НАТО впервые примет участие и присягнувший в этом году президент США Джо Байден.

Как отметила администрация литовского президента, встреча «станет прекрасным поводом укрепить жизненно важную трансатлантическую связь между Европой и Северной Америкой, а также ее незаменимость в обеспечении безопасности всего евроатлантического пространства».

Лидеры также должны обсудить реализацию аспектов сдерживания, обороны и обязательств союзников по коллективной безопасности.

Кроме того, на встрече руководители стран рассмотрят и укрепление оборонных мощностей Альянса, повышения инвестиций в оборону и вопросы укрепления международных отношений, основанных на принципах верховенства права.

Лидеры НАТО примут решения, связанные с инициативой «НАТО 2030», целью которой является успешная адаптация альянса в будущем. Также будет обсуждаться обновление стратегической концепции блока.

Напряжение между Западными демократиями и Минском растет постоянно, после того как объявленный победителем последних выборов и правящий страной уже третье десятилетие Александр Лукашенко начал расправляться и оппозицией и критиками режима.

Отношения между Западом и Минском вновь ухудшились после того, как в конце мая белорусские службы принудили к посадке в Минске пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, и задержали находившегося в нем блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Этот инцидент также будет обсуждаться на саммите.

Союзники с 2017 года дислоцируют в странах Балтии и в Польше международные батальоны для сдерживания России. Это было сделано в ответ на действия России в Украине.

Литва также добивается гарантий Альянса по поводу укрепления воздушных и морских оборонных мощностей.