Г. Науседа на саммите призовет ЕС единодушно осудить заключение А. Навального

На предстоящем в пятницу заседании Европейского совета литовский президент Гитанас Науседа намерен поднять вопросы, связанные с общей позицией Евросоюза (ЕС) в плане осуждения тюремного заключения лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Как информировала BNS советник президента Кристиан Карницкайте, вопросы отношений с Россией должны рассматриваться на заседании в марте, однако сейчас «нужна более оперативная реакция ЕС».