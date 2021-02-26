На предстоящем в пятницу заседании Европейского совета литовский президент Гитанас Науседа намерен поднять вопросы, связанные с общей позицией Евросоюза (ЕС) в плане осуждения тюремного заключения лидера российской оппозиции Алексея Навального.
Как информировала BNS советник президента Кристиан Карницкайте, вопросы отношений с Россией должны рассматриваться на заседании в марте, однако сейчас «нужна более оперативная реакция ЕС».
“Г. Науседа на саммите призовет ЕС единодушно осудить заключение А. Навального”
Вот скажите, какое вам дело до хамского блогера в России, пусть они сами там разбираются.Нечем заняться? Так займитесь своими проблемами! Хватит высасывать из пальца чужие проблемы!забудьте о России, вы живёте уже 30 лет в другом мире, дайте им жить своей жизнью, пора думать о своей стране а не прыгать под американскую дудку. Никто в Европе не живёт своей жизнью, все живут с оглядкой что скажет дядя Сэм , потому что вся Европа уже погрязла во лжи и у себя под носом ничего не видит и не смеет даже подумать осудить .